Грегори Эдварда Джейкобса, больше известного как Shock G, фронтмена влиятельной хип-хоп группы Digital Underground, нашли мертвым 23 апреля, в четверг, в отеле в городе Тампа, штат Флорида. Неизвестно, что именно стало причиной смерти исполнителя.

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Свои соболезнования относительно смерти Shock G уже выразил сооснователь группы Digital Underground, Chopmaster J. в своем инстаграме.

"Почти 34 года назад у нас зародилась дикая идея, что мы можем стать хип-хоп группой и познать мир. Эта мечта стала реальностью, однако потом эта реальность стала для некоторых кошмаром. Покойся в мире, мой брат Грег Джейкобс", – написал мужчина.

Что известно о Shock G

Shock G был лидером хип-хоп группы Digital Underground, которую основал в 1987 году вместе с артистами Chopmaster J и Kenny-K. Рэпер стал известным благодаря хиту, который вышел в 1990 году с названием The Humpty Dance. Песня даже получила номинацию на премию Грэмми.

В составе Digital Underground, которая просуществовала до 2008 года, в разное время выступали около 40 различных рэперов, в том числе и Тупак Шакур. Именно Shock G помог исполнителю начать карьеру. Первым треком, в котором Тупак читает рэп, стала композиция Same Song от Digital Underground. В дополнение к своей работе с Тупаком, Shock G продюсировал таких исполнителей, как Dr. Dre, Prince и KRS-One.