Помер французький дизайнер Тьєррі Мюглер

11:31

Про смерть культового кутюр'є Тьєррі Мюглера стало відомо 23 січня. Йому було 73 роки. Дизайнер мав шалену популярність у світі моди й одягав таких зірок, як Наталі Портман, Алессандру Амброзіо, Ірину Шейк та інших.