Помер французький дизайнер Тьєррі Мюглер
24 січня 2022 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм дизайнера
Про смерть культового кутюр'є Тьєррі Мюглера стало відомо 23 січня. Йому було 73 роки. Дизайнер мав шалену популярність у світі моди й одягав таких зірок, як Наталі Портман, Алессандру Амброзіо, Ірину Шейк та інших.
Про смерть засновника модного дому Mugler Тьєррі Мюглера повідомили на його інстаграм-сторінці. Пізніше інформацію підтвердив його менеджер.
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Відомо, що Мюглер помер "за природних причин". Таку інформацію опублікувало видання Vogue, посилаючись на менеджера кутюр'є.
Помер дизайнер Тьєррі Мюглер / Фото з інстаграму
Що відомо про Тьєррі Мюглера
- Манфред Тьєррі Мюглер був французьким модельєром, засновником й креативним директором модного дому Mugler, який він відкрив у 1970-х роках.
- Молодий кутюр'є одразу набрав популярності через свій свіжий погляд й креатив. До слова, окрім одягу, дизайнер створював й парфуми.
- Наприкінці 90-х Мюглер вирішив покинути сферу моди й пішов працювати художником костюмів для театру та кіно. Саме він створив знамениту чорну сукня для Демі Мур у фільмі "Непристойна пропозиція". Також дизайнер долучався до розробки образів у стрічках, де брала участь Шерон Стоун.
- Тьєррі Мюглер випробовував свої сили й як персональний стиліст. У 2009 році він "займався стилем" Бейонсе, а у 2019 році одягав Кім Кардашьян на Met Gala.