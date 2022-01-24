О смерти культового кутюрье Тьерри Мюглера стало известно 23 января. Ему было 73 года. Дизайнер пользовался безумной популярностью в мире моды и одевал таких звезд, как Натали Портман, Алессандра Амброзио, Ирина Шейк и других.