Дмитро Писаренко, популярний радянський актор пішов з життя 24 лютого. Йому був 61 рік. Причиною смерті чоловіка стали проблеми із серцем.

Спочатку сумну звістку про смерть Дмитра Писаренка повідомили ЗМІ, а пізніше її підтвердила дружина актора – Лариса Бережна на своїй сторінці у Facebook.

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"У нашій сім'ї трапилось горе – Дмитра Валентиновича Писаренка більше нема з нами. Серце. Ледве знайшла сили, аби про це написати." – написала жінка.



Дмитро Писаренко помер

Відомо, що Писаренко перестав виходити на зв'язок, тож його родичі вирішили навідати його. Однак, двері дому актора були зачиненими і ніхто не відгукувався на стукіт. Тож, рідні викликали поліцію, працівники якої вибили двері і знайшли його тіло.

Що відомо про Дмитра Писаренка

Дмитро Писаренко народився 16 травня 1959 року в Москві. Запалавши ідеєю стати актором, він вступає у Вище театральне училище імені М. С. Щепкіна, яке закінчує у 1980 році. З 1974 по 1976 роки Дмитро брав участь у виставах Московського театру ім. Ленінського комсомолу. У подальшому працював в Малому театрі і в Московському Новому драматичного театрі. Дмитро Писаренко зіграв більше 30 ролей в радянських кінофільмах. Глядачам він відомий за ролями у стрічках "Ревізор", "Цар Іван Грозний", "Вмирає душа".