Дмитрий Писаренко, популярный советский актер ушел из жизни 24 февраля. Ему был 61 год. Причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем.

Сначала печальную весть о смерти Дмитрия Писаренко сообщили СМИ, а позже ее подтвердила жена актера – Лариса Бережная на своей странице в Facebook.

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"В нашей семье случилось горе – Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет с нами. Сердце. Едва нашла силы, чтобы об этом написать." – написала женщина.



Дмитрий Писаренко умер

Известно, что Писаренко перестал выходить на связь, поэтому его родственники решили навестить его. Однако, двери дома актера были закрыты и никто не отзывался на стук. Поэтому, родные вызвали полицию, сотрудники которой выбили двери и нашли его тело.

Что известно о Дмитрии Писаренко

Дмитрий Писаренко родился 16 мая 1959 года в Москве. Горя идеей стать актером, он поступает в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое заканчивает в 1980 году. С 1974 по 1976 год Дмитрий участвовал в спектаклях Московского театра им. Ленинского комсомола. В дальнейшем работал в Малом театре и в Московском Новом драматическом театре. Дмитрий Писаренко сыграл больше 30 ролей в советских кинофильмах. Зрителям он известен по ролям в фильмах "Ревизор", "Царь Иван Грозный", "Умирает душа".