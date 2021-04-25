Помер дизайнер Альбер Ельбаз, який працював з Lanvin і Yves Saint Laurent

Успішний ізраїльський дизайнер Альбер Ельбаз помер у суботу, 24 квітня, в одній з лікарень Парижа. Йому було 59 років. Причиною смерті став коронавірус.

Дизайнер Альбер Ельбаз, який співпрацював з преміальними брендами Lanvin і Yves Saint Laurent, програв боротьбу з коронавірусом. Причину смерті модельєра підтвердили його партнери – представники компанії Compagnie Financière Richemont.

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"Я втратив не тільки колегу, а й дорогого товариша. Альбер заслужено мав репутацію одного з найяскравіших і найшанованіших діячів у галузі. Мене завжди захоплювали його розум, чуйність, щедрість і нестримана креативність", – заявив його партнер по бренду AZ Factory Йохан Руперт.

Він додав, що 59-річний Альбер Ельбаз мав інноваційне бачення моди та прагнув зробити індустрію "розумною і дбайливою". Йому було притаманне особливе бачення краси.

Ти змусив нас мріяти, ти змусив нас замислитися, а тепер летиш. Любов, довіра та повага, завжди,

– йдеться в дописі AZ Factory в інстаграмі.

Що відомо про Альбера Ельбаза:

Дизайнер народився в Марокко, виріс і здобув освіту в Ізраїлі, а в середині 80-х переїхав до Нью-Йорка.

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