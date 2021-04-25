Дизайнер Альбер Эльбаз, который сотрудничал с премиальными брендами Lanvin и Yves Saint Laurent, проиграл борьбу с коронавирусом. Причину смерти модельера подтвердили его партнеры – представители компании Compagnie Financière Richemont.

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"Я потерял не только коллегу, но и дорогого товарища. Альбер заслуженно имел репутацию одного из самых ярких и уважаемых деятелей в области. Меня всегда восхищали его ум, чуткость, щедрость и несдержанная креативность", – заявил глава компании Richemont Йохан Руперт.

Он добавил, что 59-летний Альбер Эльбаз имел инновационное видение моды и стремился сделать индустрию "разумной и заботливой". Ему было присуще особое видение красоты.

Ты заставил нас мечтать, ты заставил нас задуматься, а теперь летишь. Любовь, доверие и уважение, всегда,

– говорится в заметке AZ Factory в инстаграме.

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