Детективи поліції, які розслідували обставини раптової смерті репера, підтвердили інформацію, що у день своєї смерті Coolio був у гостях у свого друга. Десь після 16.00 він пішов у ванну, замкнувся там і довго не виходив. Його друг кілька разів кликав товариша, але той не відповідав. Тому він зламав двері і побачив чоловіка без ознак життя.

До слова Помер американський репер Coolio, автор хіта останніх десятиліть Gangsta's Paradise

Він викликав парамедиків, які близько 45 хвилин намагалися "відкачати" чоловіка, але без успіху. Згодом родичі артиста розповіли поліції, що протягом багатьох років Coolio мав астму, проте завжди носив із собою кілька інгаляторів, які допомагали впоратися з нападами хвороби. Ліки він носив із собою навіть на сцені під час виступів. Проте того разу, ймовірно, все пішло не за планом.

Чим займався репер до своєї смерті

Попри старший вік, Coolio останніми роками вів активний спосіб життя. Ще у молодості він мав проблеми з наркотиками, але сам вирішив з ними покінчити, тому подався у пожежники. Він казав, "не шукав кар'єри, а шукав спосіб очиститися і йому була потрібна дисципліна", а пожежна підготовка – саме те, що йому було необхідно. Він не пив, не курив і не робив того, що робив зазвичай. Так він пішов з наркобізнесу, ставши одним з провідних реперів США – його можна знати за хітами Gangsta's Paradise і Fantastic Voyage. У 1996 році він отримав премію Греммі за найкращу композицію у жанрі "хіп-хоп".

Ще донедавна чоловік виступав на концертах та фестивалях, збираючи повні зали. Останнє відео зі свого виступу він опублікував 24 вересня – за чотири дні до смерті.