Детективы полиции, расследовавшие обстоятельства внезапной смерти рэпера, подтвердили информацию, что в день своей смерти Coolio был в гостях у своего друга. Где-то после 16.00 он ушел в ванную, запер там и долго не выходил. Его друг несколько раз звал товарища, но тот не отвечал. Поэтому он сломал дверь и увидел мужчину без признаков жизни.

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Он вызвал парамедиков, которые около 45 минут пытались "откачать" мужчину, но безуспешно. Впоследствии родственники артиста рассказали полиции, что на протяжении многих лет у Coolio была астма, однако всегда носил с собой несколько ингаляторов, которые помогали справиться с приступами болезни. Лекарство он носил с собой даже на сцене во время выступлений. Однако в этот раз, вероятно, все пошло не по плану.

Чем занимался рэпер до своей смерти

Несмотря на старший возраст, Coolio в последние годы вел активный образ жизни. Еще в молодости у него были проблемы с наркотиками, но сам решил с ними покончить, поэтому отправился в пожарные. Он говорил, "не искал карьеры, а искал способ очиститься и ему нужна была дисциплина", а пожарная подготовка – именно то, что ему было необходимо. Он не пил, не курил и не делал того, что делал обычно. Так он ушел из наркобизнеса, став одним из ведущих рэперов США – его можно знать по хитам Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage. В 1996 году он получил премию Грэмми за лучшую композицию в жанре "хип-хоп".

Еще недавно мужчина выступал на концертах и фестивалях, собирая полные залы. Последнее видео из своего выступления он опубликовал 24 сентября – за четыре дня до смерти.