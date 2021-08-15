У Віталія Козловського помер батько

15 серпня 2021 , 11:20
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Джерело:

інстаграм Віталія Козловського

Український співак Віталій Козловський повідомив про важку втрату. У неділю, 15 серпня, з життя пішов його батько Віталій, якого зірковий син називав найкращим другом. Чоловіку було 74 роки.

Про смерть батька 36-річний Віталій Козловський розповів на особистій сторінці в інстаграмі. За словами артиста, він оголосив про втрату не задля того, аби йому співчували фани й колеги. Співак хоче, щоб за душу покійного тата помолилося якомога більше людей. 

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Текст публікації Віталія Козловського 

"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день – пішов з життя мій найкращий тато у світі – Віталій Сергійович Козловський. Пишу не для співчуття, прошу вас помолитись за душу раба Божого Віталія, чи просто поглянути на ці світлини й подумки побажати душі мого тата вічного спокою", – написав співак. 

Зазначимо, Віталій Козловський не став розкривати ані причину смерті, ані деталі прощання з батьком. Раніше він не повідомляв про його хворобу чи погане самопочуття. 

Співак опублікував архівні кадри з татком. На одних  він постав маленьким на його руках, а на інших позував вже успішним артистом. Особливо щемливим видалось відео, зняте на святкуванні 74-річчя Віталія Козловського. У колі близьких він задмухував свічку на торті. 

Фото Віталія Козловського з батьком 

Маленький Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму співака 

Маленький Віталій Козловський з батьками / Фото з інстаграму співака

Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму співака

Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму співака

Що відомо про батька Віталія Козловського 

  • Сім'я співака жила у Львові, а його батько працював електриком. Понад 20 років тому мати Козловського виїхала на заробітки в Італію, де облаштувала особисте життя, а дітей – Віталія та Олену – залишила на чоловіка. 
  • Нещодавно співак зізнався, що батьки роз'їхалися неспроста. Його мати зраджувала батька, коли сину було всього чотири роки. Чоловік нібито все знав, однак не подавав на розлучення заради дітей. 
  • Наприкінці 2019 року Віталій Козловський купив тату квартиру в Києві та перевіз його ближче до себе. Так, артист облаштував його особисте життя – допоміг знайти кохану. До самої смерті чоловік був закоханий у жінку Ніну, що працювала консьєржкою в його будинку. 
Автор: Марина Джура