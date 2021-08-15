У Віталія Козловського помер батько

Український співак Віталій Козловський повідомив про важку втрату. У неділю, 15 серпня, з життя пішов його батько Віталій, якого зірковий син називав найкращим другом. Чоловіку було 74 роки.

Про смерть батька 36-річний Віталій Козловський розповів на особистій сторінці в інстаграмі. За словами артиста, він оголосив про втрату не задля того, аби йому співчували фани й колеги. Співак хоче, щоб за душу покійного тата помолилося якомога більше людей.

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Текст публікації Віталія Козловського

"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день – пішов з життя мій найкращий тато у світі – Віталій Сергійович Козловський. Пишу не для співчуття, прошу вас помолитись за душу раба Божого Віталія, чи просто поглянути на ці світлини й подумки побажати душі мого тата вічного спокою", – написав співак.

Віталій Козловський не став розкривати ані причину смерті, ані деталі прощання з батьком. Раніше він не повідомляв про його хворобу чи погане самопочуття.

Співак опублікував архівні кадри з татком. На одних він постав маленьким на його руках, а на інших позував вже успішним артистом. Особливо щемливим видалось відео, зняте на святкуванні 74-річчя Віталія Козловського. У колі близьких він задмухував свічку на торті.

Фото Віталія Козловського з батьком

Маленький Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму співака

Маленький Віталій Козловський з батьками / Фото з інстаграму співака