Андрій Коропчук, популярний у 90-х роках музикант, несподівано пішов з життя 3 березня. Причину смерті чоловіка не повідомляють. Музикант став відомим через участь у гурті МакБенд та запис їхньої пісні "Стометрівка".

Сумну звістку про смерть Андрія Коропчука повідомив його знайомий Любомир Микитюк на своїй сторінці у Facebook. Відомо, що чоловік помер у своєму рідному місті – Івано-Франківську. Про подробиці прощання з покійним не повідомляють.

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Що відомо про Андрія Коропчука

У 90-тих роках гурт Макбенд із Івано-Франківська став дуже популярним. Андрію Коропчуку відводилась роль соліста-гітариста й для Макбенду він написав пісню "Стометрівка", яка вподальшому завоювала слухацькі симпатії.



Помер Андрій Коропчук

В останні роки свого життя, Андрій Коропчук не припиняв займатись музикою й був учасником гурту з назвою "Музична кухня".