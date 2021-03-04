Андрей Коропчук, популярный в 90-х годах музыкант, неожиданно ушел из жизни 3 марта. Причину смерти мужчины не сообщают. Музыкант стал известным из-за участия в группе МакБенд и записи их песни "Стометровка".

Известие о смерти Андрея Коропчука сообщил его знакомый Любомир Мыкытюк на своей странице в Facebook. Известно, что мужчина умер в своем родном городе – Ивано-Франковске. О подробностях прощания с покойным не сообщают.

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Что известно об Андрее Коропчуке

В 90-х годах группа МакБенд из Ивано-Франковска стала очень популярной. Андрею Коропчуку отводилась роль солиста-гитариста, и для МакБенда он написал песню "Стометровка", которая в дальнейшем завоевала слушательские симпатии.



Умер Андрей Коропчук

В последние годы своей жизни Андрей Коропчук не прекращал заниматься музыкой и был участником группы с названием "Музыкальная кухня".