Про смерть зірки повідомила незалежна компанія звукозапису Barrel and Squidger Records, яка тривалий час співпрацювала з колективом.

"З великим сумом повідомляємо, що з життя пішов легендарний Алан Ланкастер із Status Quo. Для нас було великою честю працювати з ним протягом останніх років", – написали представники студії у твітері.

Відомо, що музикант помер вдома у Сіднеї, в оточенні сім'ї.

Що відомо про Алана Ланкастера

Алан Ланкастер – британський рок-музикант, бас-гітарист, один із засновників британського рок-гурту Status Quo.

У 1962 році Алан і його шкільний друг Френсіс Россі організувати біт-гурт. Згодом до них приєднався Джон Коглан. Ця трійця розпочала історію Status Quo.

Ланкастер випустив з гуртом 17 альбомів. 4 платівки очолили британські чарти.

Останній раз Ланкастер виступив 13 липня у 1985 році на концерті Live Aid.