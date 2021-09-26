О смерти звезды сообщила независимая компания звукозаписи Barrel and Squidger Records, которая долгое время сотрудничала с коллективом.
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"С большой грустью сообщаем, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью работать с ним на протяжении последних лет", – написали представители студии в твиттере.
Известно, что музыкант умер дома в Сиднее, в окружении семьи.
Что известно про Алана Ланкастера
- Алан Ланкастер – британский рок-музыкант, бас-гитарист, один из основателей британской рок-группы Status Quo.
- В 1962 году Алан и его школьный друг Фрэнсис Росси организовать бит-группу. Впоследствии к ним присоединился Джон Коглан. Эта троица начала историю Status Quo.
- Ланкастер выпустил с группой 17 альбомов. 4 пластинки возглавили британские чарты.
- Последний раз Ланкастер выступил 13 июля в 1985 году на концерте Live Aid.
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