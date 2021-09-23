22 вересня, у середу, помер відомий британський кінорежисер. Про втрату Роджера Мішеля повідомив його публіцист. Він отримав інформацію від родини знаменитості.

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З глибоким сумом сім'я Роджера Мішеля, режисера, письменника і батька Гаррі, Рози, Меггі й Спароу повідомляє про його смерть, що сталася 22 вересня, у віці 65 років,

– повідомила родина режисера.

Причина відходу 65-річного Роджера Мішеля невідома. Також сім'я не розсекречує місце смерті.

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