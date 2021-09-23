22 вересня, у середу, помер відомий британський кінорежисер. Про втрату Роджера Мішеля повідомив його публіцист. Він отримав інформацію від родини знаменитості.
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З глибоким сумом сім'я Роджера Мішеля, режисера, письменника і батька Гаррі, Рози, Меггі й Спароу повідомляє про його смерть, що сталася 22 вересня, у віці 65 років,
– повідомила родина режисера.
Причина відходу 65-річного Роджера Мішеля невідома. Також сім'я не розсекречує місце смерті.
Чим відомий Роджер Мішель
- На початку своєї кар'єри Роджер Мішель був режисером у кількох театрах Великої Британії. Згодом він почав знімати серіали: "Будда з передмістя", "Переконання".
- 1999 році на великі екрани вийшов фільм "Ноттінг Гілл" Роджера Мішеля з Джулією Робертс та Г'ю Грантом, один з найкасовіших британських стрічок за всі часи. Його тричі номінували на "Золотий глобус", а також фільм отримав нагороду BAFTA.
- Іншими відомими стрічками режисера є "На чужій смузі" з Беном Аффлеком та "Непохитне кохання" з Деніелом Крейгом.
- Останній фільм Роджера Мішеля – "Герцог", комедія-драма, заснована на реальних подіях.