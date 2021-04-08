Волтер Олкевич, актор відомий за роллю у легендарному серіалі "Твін Пікс", помер 6 квітня 2021 року. Йому було 72 роки. Що стало причиною смерті Волтера Олкевича читайте далі.

Сумну звістку про смерть Волтера Олкевича повідомив його син Зак, який теж працює в кіноіндустрії. Відомо, що актор помер у себе вдома, у Лос-Анджелесі. Останні 20 років Олкевич мав численні проблеми зі здоров'ям, які підірвали його стан.

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Волтер Олкевич переніс низку операцій на коліні, які урезультаті прикували його до ліжка. Через це чоловік був змушений завершити акторську кар'єру.



Помер Волтер Олкевич, актор "Твін Пікс" / кадр з серіалу "Твін Пікс"

Що відомо про Волтера Олкевича

У Волтера Олкевича доволі потужний доробок у сфері кіно, адже артист знявся у більш ніж ста фільмах і серіалах. Вперше він дебютував у стрічці Стівена Спілберга "1941". Однак, найбільша слава до актора прийшла після виходу серіалу "Твін Пікс", де він виконав роль бармена Жака Рено.Також він знявся в приквелі проєкту – "Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною". Артист знімався й у серіалі CBS "Чарівники і воїни", і брав участь у зйомках разом з Ліндою Картер і Лоні Андерсон в проекті NBC "Партнери по злочину".