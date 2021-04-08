Уолтер Олкевич – актер, известный по роли в легендарном сериале "Твин Пикс", – умер 6 апреля 2021 года. Ему было 72 года. Что стало причиной смерти Уолтера Олкевича – читайте дальше.

Печальную весть о смерти Уолтера Олкевича сообщил его сын Зак, который тоже работает в киноиндустрии. Известно, что актер умер у себя дома, в Лос-Анджелесе. Последние 20 лет Олкевич имел многочисленные проблемы со здоровьем, которые подорвали его состояние.

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Уолтер Олкевич перенес ряд операций на колене, которые в итоге приковали его к постели. Из-за этого мужчина был вынужден завершить актерскую карьеру.



Умер Уолтер Олкевич, актер "Твин Пикс" / Кадр из сериала "Твин Пикс"

Что известно о Волтера Олкевича

У Уолтера Олкевича довольно мощное наследие в сфере кино, так как артист снялся в более чем ста фильмах и сериалах. Впервые он дебютировал в ленте Стивена Спилберга "1941". Однако, наибольшая слава к актеру пришла после выхода сериала "Твин Пикс", где он исполнил роль бармена Жака Рено. Также он снялся в приквеле проекта – "Твин Пикс: Сквозь огонь". Артист снимался и в сериале CBS "Волшебники и воины", и принимал участие в съемках вместе с Линдой Картер и Лони Андерсон в проекте NBC "Партнеры по преступлению".