Британський актор Пол Ріттер помер у ніч на 6 квітня. Чоловікові було 55 років. Славу акторові принесли ролі у фільмі "Гаррі Поттер та напівкровний принц" й у популярному американському серіалі "Чорнобиль". Яка недуга стала причиною смерті Пола Ріттера читайте у матеріалі.

Про смерть Пола Ріттера повідомив його преставник. Він розповів, що чоловік довгий час боровся з пухлиною у мозку, однак хвороба його перемогла. Відомо, що актор помер у себе вдома.

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Змушені повідомити сумну звістку, що Пол Ріттер пішов з життя після довгої боротьби із пухлиною мозку. Він спокійно помер вдома, у своєму будинку, поруч з ним були дружина Поллі та сини Френк і Ной. Нам буде його дуже бракувати,

- зазначив агент актора.



Помер Пол Ріттер

Що відомо про Пола Ріттера

Пол Ріттер – відомий британський актор театру і кіно. Свій дебют у сфері кінематографу Ріттер здійснив у 1992 році. Популярність артисту принесла роль інженера Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль", який відзняла американська телемережа HBO. Також актор знімався у фільмах "Гаррі Поттер і напівкровний принц", "Квант милосердя". Як театральний актор був номінований на премію Тоні за роль у п'єсі "Нормандські завоювання".