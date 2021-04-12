Зірка відомого американського серіалу "Клан Сопрано", Джозеф Сіраво, пішов з життя 11 квітня 2021 року, у неділю. Акторові було 64 роки. Відомо , що Сіраво довгий час боровся з недугою. Яка хвороба раптово обірвала життя актора – читайте у матеріалі.

Новину про смерть Джозефа Сіраво підтвердив його друг та колега Гаррі Пасторе на своїй сторінці в Інстаграм. Багато років Джозеф Сіраво хворів на рак, однак лікування хвороби не дало втішних результатів.

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Спочивай з Богом, мій дорогий друже. Ти переніс дивовижну битву. Я сумуватиму за тобою. Побачимось на іншій стороні,

– підписав публікацію Пасторе.



Помер актор серіалу "Клан Сопрано" Джозеф Сіраво / Кадр з серіалу "Клан Сопрано"

Що відомо про Джозефа Сіраво?

Джозеф Сіраво був популярним американським режисером та актором, який став відомим завдяки своїй участі у кримінальному серіалі "Клан Сопрано". Там він зіграв Джона Сопрано, батька Тоні Сопрано.

Також пошановувачі кіно знають Сіраво через бродвейські шоу, у яких він грав. Актор отримав премії Тоні за мюзикли "Осло" і "Світло на площі". До слова, Джозеф Сіраво знімався у фільмах разом із такими відомими колегами як Шон Пенн та Аль Пачіно.