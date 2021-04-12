Звезда известного американского сериала "Клан Сопрано", Джозеф Сираво, ушел из жизни 11 апреля 2021 года, в воскресенье. Актеру было 64 года. Известно, что Сираво долгое время боролся с недугом. Какая болезнь внезапно оборвала жизнь актера – читайте в материале.

Новость о смерти Джозефа Сираво подтвердил его друг и коллега Гарри Пасторе на своей странице в инстаграм. Много лет Джозеф Сираво болел раком, однако лечение болезни не дало утешительных результатов.

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Покойся с Богом, мой дорогой друг. Ты перенес удивительную битву. Я буду скучать по тебе. Увидимся на другой стороне,

– подписал публикацию Пасторе.



Умер актер сериала "Клан Сопрано" Джозеф Сираво / Кадр из сериала "Клан Сопрано"

Что известно о Джозефе Сираво?

Джозеф Сираво был популярным американским режиссером и актером, который стал известным благодаря своему участию в криминальном сериале "Клан Сопрано". Там он сыграл Джона Сопрано, отца Тони Сопрано.

Также любители кино знают Сираво по бродвейским шоу, в которых он играл. Актер получил премии Тони за мюзиклы "Осло" и "Свет на площади". К слову, Сираво снимался в фильмах вместе с такими известными коллегами как Шон Пенн и Аль Пачино.