81-летний Говард Хессеман летом 2021 года перенес операцию на толстой кишке. Тем не менее через некоторое время состояние актера ухудшилось. Именно жена Хессемана сообщила, что артист ушел из жизни из-за осложнений, которые появились после хирургического вмешательства. Позже эту информацию подтвердил и менеджер Говарда Хессемана.

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Он был новаторским талантом, другом на всю жизнь и давним клиентом, чья доброта и щедрость сравнялись с его влиянием и восхищением для поколений актеров и импровизационной комедии по всему миру,

– поделился CNN менеджер актера Робби Касс.



Говард Хессеман на съемках "Полицейской академии-2" / Скриншот фильма

Что известно о Говарде Хессемане