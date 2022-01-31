81-летний Говард Хессеман летом 2021 года перенес операцию на толстой кишке. Тем не менее через некоторое время состояние актера ухудшилось. Именно жена Хессемана сообщила, что артист ушел из жизни из-за осложнений, которые появились после хирургического вмешательства. Позже эту информацию подтвердил и менеджер Говарда Хессемана.

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Он был новаторским талантом, другом на всю жизнь и давним клиентом, чья доброта и щедрость сравнялись с его влиянием и восхищением для поколений актеров и импровизационной комедии по всему миру,
– поделился CNN менеджер актера Робби Касс.

Помер Говард Хассеман
Говард Хессеман на съемках "Полицейской академии-2" / Скриншот фильма

Что известно о Говарде Хессемане

  • Говард Хессеман родился 27 февраля 1940 года в городе Лебанон, США.
  • Широкой публике он наиболее известен по роли диск-жокея "Доктора" Джонни Фивера в американском комедийном сериале "Радио Цинциннати". За участие в шоу Хессеман был дважды номинирован на премию Эмми.
  • Актер также снимался в таких телешоу, как "Староста класса", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Обмани меня" и "Шоу 70-х".