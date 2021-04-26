Відомо, що причиною трагедії став обвал у шахті, який виник унаслідок демонтажних робіт. Повідомлялось, що дві людини перебувають під завалами. Після пошуків чоловіків найшли, одного травмованого, а іншого вже, на жаль, без ознак життя. Пізніше сповістили, що загиблий – це 29-річний Дмитро Курасов. У чоловіка залишилось двоє маленьких дітей.

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Скорботну звістку про смерть Дмитра вже прокоментувала його дружина Ірина.

"Я не знаю, коли він спав і відпочивав. Він і на шахті працював, і на весіллях співав та грав, і підробляв, і виступав. Він відмінний друг, чоловік і батько. Був справжнім живчиком. Поспішав все встигнути, як ніби відчував, що рано піде. Ми не можемо повірити у це горе", – розповіла Ірина Курасова.



Помер Дмитро Курасов

Що відомо про Дмитра Курасова

Дмитро Курасов активно займався співочою діяльністю й брав участь у різноманітних вокальних конкурсах України. Музикант виступав у таких шоу як X-Фактор та "Караоке на Майдані", яке потім і виграв. Чоловік не дожив один місяць до свого 30-річчя.