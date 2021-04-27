Жизнь 86-летнего актера Кахи Кавсадзе оборвало последствие перенесенного им коронавируса. Ранее было известно, что мужчина переболел недугом, однако очень тяжело ее перенес и даже был госпитализирован. Вирус очень подорвал здоровье Кавсадзе и вызвал осложнения, которые и отобрали жизнь у актера.

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Что известно о Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе родился в семье музыкантов. В 1959 году он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели. Актер снялся более чем в 80 фильмах. Однако визитной карточкой в карьере Кавсадзе стала роль Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни". Также грузинский артист снялся в "Мелодиях Верийского квартала", "Древо желания" и "Покаяние".



Кахи Кавсадзе в фильме "Белое солнце пустыни" / Кадр из фильма

За свои достижения в области кинематографа, в 2009 году актер получил Государственную премию имени Коте Марджанишвили, а в 2010 году стал лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели. В центре Тбилиси, перед театром имени Шота Руставели даже открыли звезду славы Кахи Кавсадзе.

Самые известные фильмы с участием культового актера Кахи Кавсадзе: