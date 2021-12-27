Близкие Жана-Марка Валле сообщили журналистам, что он умер в своем загородном доме в окрестностях Квебека. К сожалению, неизвестно, кто был рядом с режиссером в последние минуты его жизни.
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У автора фильма "Далласский клуб покупателей" осталось двое сыновей – Эмиль и Алекс. С женой-писательницей он развелся 15 лет назад.
"Он был настоящим художником, щедрым, любящим парнем. Все, кто с ним работал, не могли не заметить талант и воображение, которыми он обладал. Он был для меня другом, творческим партнером и старшим братом", – поделился кинопродюсер Натан Росс, который тесно сотрудничал с Жаном-Марком Валле.
Что известно о Жане-Марке Валле
- Его кинокарьера началась со съемок короткометражных фильмов и музыкальных видеоклипов. В 1995 году он дебютировал как режиссер полнометражного фильма "Черный список".
- Мир узнал о Валле благодаря исторической драме "Далласский клуб покупателей", которая вышла в 2013 году. За этот фильм его номинировали на Оскар.
- Он работал над первым сезоном сериала "Большая маленькая ложь", который был удостоен премии Эмми.
- На его счету 16 фильмов, среди которых "Дикая", "Молодая Виктория", "Кафе де Флор", "Острые предметы" и другие.
- Жан-Марк Валле планировал снять еще один сериал для HBO – "Горилла и птица", основанный на мемуарах Зака МакДермотта.