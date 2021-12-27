У помаранчевій сукні: Лілія Ребрик показала романтичний образ біля ялинки

Популярна телеведуча Лілія Ребрик за декілька днів до Нового року поділилася серією фото, де показала чудовий образ, який точно підійде для святкування. Вона в короткій помаранчевій сукні позувала в атмосферній локації.

Напередодні новорічних свят зірки влаштовують різноманітні зйомки у красивих локаціях. Днями серією яскравих кадрів поділилася телеведуча Лілія Ребрик.

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Святковий look Лілії Ребрик

Телеведуча позувала в білосніжній студії, де стояла велика зелена ялинка, яка мерехтіла жовтими вогниками. Лілія одягнула коротку сукню помаранчевого кольору з бретелями у вигляді ланцюгів та звабливим декольте. Такий look поєднала з бежевими босоніжками. Волосся зірка вклала в легкі локони, а на обличчі зробила ніжний та водночас святковий макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів такий образ довершили мінімалістичні сережки та каблучки.

Що робити, щоб бажання здійснилися? Правильно, вірити! Говорити з собою, з Богом, з Всесвітом!

– написала Ребрик під знімками.

Лілія Ребрик позувала в помаранчевій сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик