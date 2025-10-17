Саме після цього Нацвідбору у правилах з'явився додатковий пункт: учасник, який виступав з концертами чи брав участь у будь-яких публічних або приватних заходах у Росії, Білорусі, на тимчасово окупованих територіях, – не може брати участь у конкурсі, пише Showbiz 24.

До слова Полякова пригрозила судом організаторам Нацвідбору: чому співачку не допускають до конкурсу

Співачка Оля Полякова, згідно з цим правилом, не може представляти Україну. Та 16 жовтня вона заявила, що подала заявку на участь у Нацвідборі-2026 і направила лист до Суспільного, де просить змінити правила, бо, на її думку, вони "перестали відповідати часу". Але не тільки Оля Полякова не може поїхати на Євробачення від України, але й інші відомі й популярні артисти.

Надя Дорофєєва

Гурт "Время и Стекло", який проіснував до 2020 року, після початку війни на Донбасі продовжував їздити в Росію. Надя Дорофєєва й Позитив виступали в клубах або на концертах нібито "для своїх".

Після початку повномасштабного вторгнення Позитив зізнався, що ці виступи не приносили їм задоволення, тому вони швидко це закінчили. А Надя Дорофєєва визнала, що була "інфантильною і безвідповідальною".



Зірки, які не можуть взяти участь у Нацвідборі / Фото з інстаграму зірок

Артем Пивоваров

Після 2014 року Артем Пивоваров продовжував активно співпрацювати з російським шоубізнесом та його артистами, а також виступати на території країни-агресора. Сам співак вважає, що представника України на Євробаченні мають обирати лише люди.

В інших країнах відбувається так: люди голосують за того, хто поїде на Євробачення. Якщо можна було б зробити так і дали б цю можливість, щоб люди проголосували, я б залюбки брав би участь. А поки 8 або 10 людей визначає, чи поїду я або хтось інший на "Євробачення" – я не буду брати в цьому участі,

– казав Пивоваров.



The Hardkiss

Гурт The Hardkiss вже брав участь у Нацвідборі у 2016 році, а Юлія Саніна була однією з ведучих Євробачення-2023, однак гастролі в Росії після 2014 року не дають їм можливості знову спробувати свої сили в конкурсі.

Однак зараз The Hardkiss не виступають навіть в Україні. Юлія Саніна коментуючи цю тему в одному з інстаграм-сторіз сказала, що це "її найбільший біль".



Віталій Козловський

У 2018 році Віталій Козловський потрапив у гучний скандал, коли виступив на 9 травня у Росії. Співак назвав цей вчинок помилкою ще до повномасштабного вторгнення, але й згодом не раз каявся за концерт у Росії. Однак стати учасником українського Національного відбору Козловському вже не вийде.



KOLA

У 2016 році співачка виступала на фестивалі "Нова хвиля" у Сочі. За її словами, всі артисти там співають під фонограму, а сам фестиваль дуже низького рівня. KOLA зізнавалась, що якби могла відмотати час назад, то ніколи б туди не поїхала.



