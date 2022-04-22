Полякова, Нікітюк й інші зірки подякували захисникам у ЗСУ: відео проймає до сліз

Українські зірки, серед яких Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, записали відеозвернення до ЗСУ. Вони подякували військовим за те, що вони нас захищають.

Українські знаменитості вирішили підняти бойовий дух захисників. Вони записали відеозвернення, що розчулює до сліз.

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Зірки подякували захисникам

У відео з'явилися українські співачки, акторки – Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Соня Плакидюк, Олена Кравець, Юлія Саніна. Вони звернулися до кожного бійця ЗСУ.

Я знаю, що ти зараз там, у самому пеклі. Знаю, що всі ці дні війни ти захищаєш свою матір, свою дружину, своїх дітей, свою землю, мене. Я знаю, що попереду в тебе страшні бої, що ти втомився, що сам отримав поранення і вже побачив багато смерті й втратив побратимів. Але я хочу, щоб ти знав – твоя донька вчить для тебе віршик і малює малюнки, щоб зустрічати тебе в день перемоги,

– сказали у відео зірки.

"Твій син пишається тобою, та коли бачить, як плаче твоя дружина, обіймає її й стає твоєю кращою копією. Твоя матір молиться за тебе разом з усією країною. Жінки з усього світу мріють познайомитися з тобою, якщо твоє серце не зайняте. Чоловіки зі всього світу питають себе: а чи є в них така відвага, така сила, щоб захистити свою землю. Вся Україна працює в тилу, щоб ти відсував її підтримку. Я хочу обійняти тебе, розцілувала б тебе, молюся за тебе. Тобі так пасує форма, усміхнися прямо зараз. Я вірю в тебе, я пишаюся тобою, я чекаю тебе. Я тримаю тебе за руку, я так вдячна тобі", – додали вони.

Українські зірки подякували ЗСУ:

"Наші захисники! Наші ЗСУ! Ми так вдячні вам за те, що будучи в самому пеклі, ви захищаєте нашу землю й оберігаєте нас. Пишаємось вами! Віримо в вас! Подумки обіймаємо кожного! Молимось за вас всією Україною. І дуже чекаємо вашого повернення додому. Живими, здоровими, і з перемогою", – додали зірки під відео.

Реакція мережі

У коментарях українці також приєднуються до зірок і просять захисників повертатись додому живими: