Украинские знаменитости решили поднять боевой дух защитников. Они записали видеообращение, умиляющее до слез.

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Звезды поблагодарили защитников

В видео появились украинские певицы, актрисы – Маша Ефросинина, Оля Полякова, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Соня Плакидюк, Елена Кравец, Юлия Санина. Они обратились к каждому бойцу ВСУ.

Я знаю, что ты сейчас там, в самом аду. Знаю, что все эти дни войны ты защищаешь мать, свою жену, своих детей, свою землю, меня. Я знаю, что впереди у тебя страшные бои, что ты устал, что сам получил ранение и уже увидел много смерти и потерял собратьев. Но я хочу, чтобы ты знал – твоя дочь учит тебе стишок и рисует рисунки, чтобы встречать тебя в день победы,

– сказали в видео звезды.

"Твой сын гордится тобой, но когда видит, как плачет твоя жена, обнимает ее и становится твоей лучшей копией. Твоя мать молится за тебя вместе со всей страной. Женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце не занято. Мужчины со всего мира спрашивают себя: есть ли у них такая отвага, такая сила, чтобы защитить свою землю... Вся Украина работает в тылу, чтобы ты отодвигал ее поддержку, улыбнись прямо сейчас. Я верю в тебя, я горжусь тобой, я жду тебя. Я держу тебя за руку, я так благодарна тебе", – добавили они.

Украинские звезды поблагодарили ВСУ:

"Наши защитники! Наши ВСУ! Мы так благодарны вам за то, что будучи в самом аду, вы защищаете нашу землю и оберегаете нас. Гордимся вами! Верим в вас! Мысленно обнимаем каждого! Молимся за вас всей Украиной. И очень ждем вашего возвращения домой. Живыми, здоровыми, и с победой", – добавили звезды под видео.

Реакция сети

В комментариях украинцы также присоединяются к звездам и просят защитников возвращаться домой живыми: