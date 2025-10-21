Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук Ясинського.
Суспільне не хоче почати дискусію щодо зміни застарілих правил, які виникли в результаті діяльності людей, далеких від тезисів, зазначених в листі відповіді. Бо тоді треба буде згадати про членів журі та переможців після 2014-го, на якому вони так доречно зауважили, які нам добре відомі й ім'я яких дуже не хотілося б згадувати. Але це виходить попереду. На жаль,
– написав Михайло Ясинський.
Продюсер не назвав імена членів журі та переможців, але прикріпив до допису фото Джамали, яка перемогла на Євробаченні у 2016 році, і Костянтина Меладзе, який раніше був суддею і музичним продюсером відбору.
Для довідки! Джамала виступила у Сочі в грудні 2014 року – вже коли тривала російсько-українська війна. У 2019 році її піар-директор Денис Козловський в коментарі виданню ТаблоID сказав, що співачка двічі виступала в Росії у 2014 році: у Москві та Сочі.
Команда Джамали вирішувала, що робити з уже підтвердженими концертами. Артистка вважала, що потрібно відмовитись, а менеджмент говорив, що зобов'язання необхідно виконати. Зрештою Джамала відпрацювала підтверджені концерти, більше в Росії вона не виступала.
Михайло Ясинський стверджує, що Суспільне взяло на себе "майже державні функції" або забуло, що "не є приватною компанією". Посилаючись за думки "професіоналів", продюсер звинуватив мовник у порушенні закону.
У публічно-правовій площині Суспільне, діючи як організатор загальнонаціонального конкурсу, має дотримуватися конституційного принципу рівності (ст. 24 Конституції). Якщо суд визнає, що така умова є дискримінаційною або непропорційною меті конкурсу, її можуть скасувати, а відмову в допуску – визнати протиправною,
– йдеться у дописі Ясинського.
Продюсер Полякової додав – якщо артист просить суд допустити його до участі у відборі – "це точкове втручання". Якщо виграє позов уже після того, як Нацвідбір відбувався, то результати можуть бути визнані недійсними, процедуру доведеться перезапускати й нести відповідальність за витрачені державні кошти.
Можна припустити, що позов не буде задоволено, в чому я дуже не впевнений. Але йти на ризик скасування результатів відбору просто не почавши розмову з професійною спільнотою про невідповідність правил до сьогодення – це взагалі професійно? Це відповідально?,
– підсумував продюсер.
Зауважимо! У правилах Національного відбору на Євробачення є пункт, що забороняє артистам, які виступали в Росії, Криму або на інших тимчасово окупованих територіях після 15.03.2014, брати участь у конкурсі. Оля Полякова ж їздила до Росії після початку російсько-української війни.
Цей пункт з'явився у 2019 році після перемоги MARUV на Нацвідборі (тоді співачка зрештою відмовилась представляти Україну на Євробаченні). Тож коли виграла Джамала, обмежень не було.
Що раніше говорила Оля Полякова?
Оля Полякова заявила, що подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 16 жовтня. Співачка вважає, що деякі правила конкурсу "втратили свою актуальність", про що й написала в листі до Суспільного.
"Ці правила є порушенням закону України про рівність громадян. Вони є дискримінаційними. Я – така сама громадянка, як і ви всі. Я так само плачу всі податки, на які існує Суспільне і на які проводиться відбір на Євробачення. Я не хочу нікому нічого доказувати, я просто хочу втілити свою мрію", – говорила артистка.
Також Полякова заявляла, що готова подавати до суду на Суспільне.