Суспільне не хоче почати дискусію щодо зміни застарілих правил, які виникли в результаті діяльності людей, далеких від тезисів, зазначених в листі відповіді. Бо тоді треба буде згадати про членів журі та переможців після 2014-го, на якому вони так доречно зауважили, які нам добре відомі й ім'я яких дуже не хотілося б згадувати. Але це виходить попереду. На жаль,

Продюсер не назвав імена членів журі та переможців, але прикріпив до допису фото Джамали, яка перемогла на Євробаченні у 2016 році, і Костянтина Меладзе, який раніше був суддею і музичним продюсером відбору.

Для довідки! Джамала виступила у Сочі в грудні 2014 року – вже коли тривала російсько-українська війна. У 2019 році її піар-директор Денис Козловський в коментарі виданню ТаблоID сказав, що співачка двічі виступала в Росії у 2014 році: у Москві та Сочі.

Команда Джамали вирішувала, що робити з уже підтвердженими концертами. Артистка вважала, що потрібно відмовитись, а менеджмент говорив, що зобов'язання необхідно виконати. Зрештою Джамала відпрацювала підтверджені концерти, більше в Росії вона не виступала.

Михайло Ясинський стверджує, що Суспільне взяло на себе "майже державні функції" або забуло, що "не є приватною компанією". Посилаючись за думки "професіоналів", продюсер звинуватив мовник у порушенні закону.

У публічно-правовій площині Суспільне, діючи як організатор загальнонаціонального конкурсу, має дотримуватися конституційного принципу рівності (ст. 24 Конституції). Якщо суд визнає, що така умова є дискримінаційною або непропорційною меті конкурсу, її можуть скасувати, а відмову в допуску – визнати протиправною,

Продюсер Полякової додав – якщо артист просить суд допустити його до участі у відборі – "це точкове втручання". Якщо виграє позов уже після того, як Нацвідбір відбувався, то результати можуть бути визнані недійсними, процедуру доведеться перезапускати й нести відповідальність за витрачені державні кошти.

Можна припустити, що позов не буде задоволено, в чому я дуже не впевнений. Але йти на ризик скасування результатів відбору просто не почавши розмову з професійною спільнотою про невідповідність правил до сьогодення – це взагалі професійно? Це відповідально?,

Зауважимо! У правилах Національного відбору на Євробачення є пункт, що забороняє артистам, які виступали в Росії, Криму або на інших тимчасово окупованих територіях після 15.03.2014, брати участь у конкурсі. Оля Полякова ж їздила до Росії після початку російсько-української війни.

Цей пункт з'явився у 2019 році після перемоги MARUV на Нацвідборі (тоді співачка зрештою відмовилась представляти Україну на Євробаченні). Тож коли виграла Джамала, обмежень не було.

Що раніше говорила Оля Полякова?