Чимало зірок-зрадників мовчать про війну, чим її підтримують, але водночас продовжують користуватися українським паспортом, адже їх досі не позбавили громадянства, пише Showbiz 24. Наразі відомо лиш про одного артиста, щодо якого президент Зеленський ухвалив відповідне рішення – це танцівник Сергій Полунін, який є затятим прихильником Путіна.

До теми Цинізм вражає: Полунін показав голий торс і тату Путіна після втрати українського громадянства

Ані Лорак

Співачка, яка народилась на Буковині, виявилась зрадницею ще у 2014 році, адже не розірвала зв'язку з російським шоубізнесом і, за чутками, планувала дати концерт в окупованому Криму. Але початок повномасштабного вторгнення довів, що цинізму Ані Лорак немає меж – вона продовжує залишатися у Росії, працювати та виступати у країні-агресорці, яка розпочала кровопролитну війну.

Навесні 2025 року у російських пропагандистських ЗМІ з'явились чутки, нібито Ані Лорак оновила український паспорт, заради цього їй довелось поїхати за кордон. Однак у МЗС України спростували цю інформацію.



Зірки-зрадники / Фото з інстаграму зірок

Важливо! Редакція Showbiz 24 звернулась за коментарем до міграційної служби з приводу того, чому артистів-зрадників не позбавили українського громадянства. Нам відмовили у відповіді, пояснюючи тим, що це "політичний кейс".

Таїсія Повалій

Колишня зірка української естради втратила відчуття гідності та чесності. Після початку повномасштабного вторгнення вона остаточно відреклась від України та підтримала Росію у війні.

Повалій не відмовчується, а доволі часто дає цинічні коментарі пропагандистам, де розхвалює Кремль та засуджує й оббріхує українців. Ймовірно, у 2023 році вона так само отримала український паспорт. Співачку заочно судитимуть в Україні за колабораційну діяльність, публічні заклики до війни та виправдовуванні агресії.



Зірки-зрадники / Скриншот з відео

Додамо, у листопаді 2024 року деяких артистів-зрадників та путіністів позбавили державних нагород. Серед них російські артисти Микола Басков, Філіп Кіркоров, Ігор Крутой, та українські артисти Кароліна Куєк (тобто Ані Лорак) і Таїсія Повалій.

Регіна Тодоренко

Уродженка Одеси, яка стала популярною в Україні, у 2017 році перебралась до Росії та почала влаштовувати кар'єру саме там. А після початку повномасштабного вторгнення абсолютно проігнорувала події війни, попри те, що її батьки залишилися в Одесі.

Зараз вона продовжує жити в країні-агресорці та заробляти криваві рублі. Тодоренко заявляла, що залишається "аполітичною", щоб не сваритися з чоловіком-росіянином. Пропагандистські ЗМІ стверджували, що Регіна Тодоренко вже стала громадянкою Росії.

Зірки-зрадники / Фото з інстаграму зірок

Юрій Бардаш

Продюсер і танцівник народився в Алчевську Луганської області. Після початку повномасштабного вторгнення він замовчував події війни, а згодом почав публікувати абсурдні дописи та порівняння України з нацистською Німеччиною.

Згодом Юрій Бардаш перебрався до Росії та отримав там громадянство. Зараз він не тільки працює й живе в країні-агресорці, але й всіляко публічно підтримує вторгнення та кремлівського диктатора.



Зірки-зрадники / Фото з телеграму зірок

Анна Асті

Анна Асті (справжнє ім'я – Ганна Дзюба), яка народилась у Черкасах, застала початок повномасштабної війни в Україні та була під російськими обстрілами разом з чоловіком. Але після цього вирішила приїхати до Росії – і там продовжити свою діяльність.

Згодом артистка потрапила у гучний скандал, пов'язаний з блогеркою Анастасією Івлєєвою, тому виїхала на певний час за кордон (дуже ймовірно, скориставшись українським паспортом). Зараз вона продовжує виступати перед росіянами й зізнаватися у любові громадянам країни-агресора.



Зірки-зрадники / Фото з інстаграму зірок