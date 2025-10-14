Пише Showbiz 24 з посиланням на Суспільне. Відповідну інформацію виданню підтвердили джерела з Офісу президента.
До речі Труханова позбавили українського громадянства, – ЗМІ
Повідомляється, що українського громадянства також позбавили мера Одеси Геннадія Труханова і колишнього народного депутата України Олега Царьова. Джерела пояснили Суспільному, що відповідні укази не публікують, адже в них є персональні дані, але Володимир Зеленський вже їх підписав.
Президент України повідомив, що провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України й отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства в деяких осіб.
Підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав,
– додав Зеленський.
Що відомо про Сергія Полуніна?
Сергій Полунін – російський артист балету, який народився в Херсоні. Він навчався у Київському хореографічному училищі, потім поїхав до Лондона на навчання у Королівській школі балету.
Хлопець став наймолодшим прем'єром в історії Лондонського Королівського балету.
Згодом Полунін переїхав до Росії, де почав розвивати свою кар'єру. Має громадянство РФ і Сербії.
Артист є затятим прихильником Володимира Путіна та навіть набив татуювання на грудях з обличчям російського диктатора.
У грудні 2024 року Полунін заявив, що покидає Росію.
"Душа не на місці. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час, і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час в Росії минув, начебто наразі я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років, величезна допомога мені була надала", – написав він.