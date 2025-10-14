Пише Showbiz 24 з посиланням на Суспільне. Відповідну інформацію виданню підтвердили джерела з Офісу президента.

До речі Труханова позбавили українського громадянства, – ЗМІ

Повідомляється, що українського громадянства також позбавили мера Одеси Геннадія Труханова і колишнього народного депутата України Олега Царьова. Джерела пояснили Суспільному, що відповідні укази не публікують, адже в них є персональні дані, але Володимир Зеленський вже їх підписав.

Президент України повідомив, що провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України й отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства в деяких осіб.

Підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав,

– додав Зеленський.

Що відомо про Сергія Полуніна?