Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Полуніна.
До теми Хто такий Сергій Полунін, якого позбавили українського громадянства
Хореограф запостив фото свого оголеного торса. На фото можна розгледіти різні його тату, зокрема, на грудях в Сергія Полуніна набиті три обличчя російського диктатора Володимира Путіна.
Say hello to my little friend,
– написав танцівник під публікацією. Цей вираз перекладається як: "Передай привіт моєму маленькому другу".
Допис Сергія Полуніна в інстаграмі / Скриншот з соцмереж
Зауважимо, інформацію про позбавлення українського громадянства танцівника Сергія Полуніна, мера Одеси Геннадія Труханова і колишнього народного депутата України Олега Царьова повідомило Суспільне. Про це медіа дізналося від власних джерел з Офісу президента.
Після цього Володимир Зеленський опублікував допис в інстаграмі, де зазначив, що провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах і підписав указ у відповідь на випадки наявності російського громадянства в деяких осіб.
Тексти указів поки що не оприлюднили. За даними ЗМІ, подібні документи зазвичай не розміщують у відкритому доступі, оскільки вони можуть містити особисті дані людей.
Що відомо про Сергія Полуніна?
- Майбутній танцівник народився в Херсоні. Він вступив в Київське хореографічне училище, та згодом переїхав до Лондона. У Великій Британії Сергій навчався в Королівській школі балету і вже в 17 років почав працювати у Королівському балеті Лондона.
- З часом артист балету перебрався до Росії, де у 2018 році отримав громадянство. Відомо, що Полунін також має громадянство Сербії.
- Він виступає з проросійськими заявами, підтримує кровопролитну війну Росії проти України, брав активну участь у пропагандистських заходах країни-терористки й публічно висловлює своє захоплення та любов до Володимира Путіна.
- Водночас у грудні 2024 року артист балету повідомив, що покидає Росію, мовляв, його час в Росії минув і свою місію там він виконав.
- Як пишуть ЗМІ, зараз Сергій Полунін мешкає в Ізраїлі, проте танцівник не розсекречує своє місце проживання з дружиною та дітьми.