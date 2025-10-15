Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Полуніна.

Хореограф запостив фото свого оголеного торса. На фото можна розгледіти різні його тату, зокрема, на грудях в Сергія Полуніна набиті три обличчя російського диктатора Володимира Путіна.

Say hello to my little friend,

– написав танцівник під публікацією. Цей вираз перекладається як: "Передай привіт моєму маленькому другу".

Допис Сергія Полуніна в інстаграмі / Скриншот з соцмереж

Зауважимо, інформацію про позбавлення українського громадянства танцівника Сергія Полуніна, мера Одеси Геннадія Труханова і колишнього народного депутата України Олега Царьова повідомило Суспільне. Про це медіа дізналося від власних джерел з Офісу президента.

Після цього Володимир Зеленський опублікував допис в інстаграмі, де зазначив, що провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах і підписав указ у відповідь на випадки наявності російського громадянства в деяких осіб.

Тексти указів поки що не оприлюднили. За даними ЗМІ, подібні документи зазвичай не розміщують у відкритому доступі, оскільки вони можуть містити особисті дані людей.

