Змінила сукню просто на сцені: учасниця Польщі вразила ефектним виступом на Євробаченні-2023

Співачка Blanka, яка цього року представляє Польщу на Євробаченні, зачарувала публіку під час свого виступу у другому півфіналі конкурсу. Артистка навіть встигла змінити образ просто на сцені.

Зазначимо, що Бланка Стайков – 23-річна співачка та модель зі Щецина. Вона почала займатися музикою з дитинства та випустила дебютний сингл Strong Enough у 13 років, передає 24 Канал.

До теми Дивимось Євробачення-2023 разом: онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Виступ Blanka на Євробаченні-2023

Дівчина постала на головній сцені конкурсу в ефектній сукні з градієнтом рожевого та помаранчевого кольору. До образу вона додала блискучу рукавичку, яка переходила в шарф.



Blanka на сцені Євробачення-2023 / Скриншот з відео

Blanka мала команду танцівників, які зробили номер дуже ритмічним, енергійним та красивим.

В кінці пісні дівчина з'явилася в іншій сукні. Це виглядало дуже ефектно та зачарувало публіку. Вони вигукували та аплодували.



Blanka на сцені Євробачення-2023 / Скриншот з відео

На Євробаченні-2023 Blanka заспівала чуттєву пісню Solo.

Євробачення-2023 другий півфінал – Польща – Blanka – Solo: дивіться відео онлайн

Про що пісня? Вона про усвідомлення власної незалежності й гідності. Дівчина виходить зі стосунків, над якими працює лише вона, і розуміє, що їй краще бути наодинці.

Переклад пісні Blanka – Solo:

Любий.

Це якесь божевілля.

Як ще це сказати?

З тобою я втратила глузд.

Любий.

Що з тобою сталося?

Я думала, що знаю тебе.

Але тепер настав час подивитися правді в очі.

Ти то гарячий, то холодний.

Високий і низький.

Не даєш спокою моїм думкам

Ні, ні, ні, все не так.

Дозвольте мені пояснити.

Тепер я краще сама, сама, сама

Я ніколи не підведу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я танцюю сама

Скажи мені

Чи було воно того варте

Гратися зі мною в брудні ігри

Але хто тепер буде сміятися, любий?

Дивись на мене

Всі на мене дивляться.

Б’юся об заклад, ти шкодуєш про це

Про те, що відбувається.

Ти то гарячий, то холодний

То високо, то низько.

Збиваєш мене з пантелику

Ні, ні, ні, все не так.

Дозвольте мені пояснити.

Тепер я краще сама, сама, сама

Я ніколи не підведу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я буду танцювати, соло

Ні, ні, я піду сама

Так, краще, краще, дивись на мене

Бо я знаю, як відпустити

Я зроблю це, зроблю це сама

О, ні, я піду сама

Так, краще, краще, дивись на мене

Бо я знаю, як відпускати

Отже, ясно, що я

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я танцюю, соло.

До слова, другий півфінал Євробачення-2023 11 травня ведуча Юлія Саніна веде в компанії тих самих британок – Аліши Діксон і Ханни Веддінгем. З останньою в них вийшов патріотичний синьо-жовтий образ. Який образ мала Юлія Саніна на Євробаченні-2023 – дивіться тут.