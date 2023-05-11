Отметим, что Бланка Стайков – 23-летняя певица и модель из Щецина. Она начала заниматься музыкой с детства и выпустила дебютный сингл Strong Enough в 13 лет, передает 24 Канал.
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Выступление Blanka на Евровидении-2023
Девушка предстала на главной сцене конкурса в эффектном платье с градиентом розового и оранжевого цвета. К образу она добавила блестящую перчатку, которая переходила в шарф.
Blanka на сцене Евровидения-2023 / Скриншот с видео
У Blanka была команда танцовщиков, которые сделали номер очень ритмичным, энергичным и красивым.
В конце песни девушка появилась в другом платье. Это выглядело очень эффектно и очаровало публику. Они выкрикивали и аплодировали.
Blanka на сцене Евровидения-2023 / Скриншот с видео
На Евровидении-2023 Blanka спела чувственную песню Solo.
Евровидение-2023 второй полуфинал – Польша – Blanka – Solo: смотрите видео онлайн
О чем песня? Она об осознании собственной независимости и достоинства. Девушка выходит из отношений, над которыми работает только она, и понимает, что ей лучше одной.
Перевод песни Blanka – Solo:
Дорогой.
Это какое-то безумие.
Как еще это сказать?
С тобой я потеряла смысл.
Дорогой.
Что с тобой случилось?
Я думала, что я знаю тебя.
Но теперь пора посмотреть правде в глаза.
Ты то горячий, то холодный.
Высокий и низкий.
Не оставляешь в покое мои мысли
Нет, нет, нет, все не так.
Позвольте мне объяснить.
Теперь я лучше сама, сама, сама
Я никогда не подведу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Покажу тебе, что ты теряешь
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не подвожу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Как я танцую сама
Скажи мне
Стоило ли оно того
Играть со мной в грязные игры
Но кто теперь будет смеяться, милый?
Смотри на меня
Все на меня смотрят.
Бьюсь об заклад, ты сожалеешь об этом
О том, что происходит.
Ты то горячий, то холодный
То высоко, то низко.
Сбиваешь меня с толку
Нет, нет, нет, все не так.
Позвольте мне объяснить.
Теперь я лучше сама, сама, сама
Я никогда не подведу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Покажу тебе, что ты теряешь
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не подвожу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Как я буду танцевать, соло
Нет, нет, я пойду сама
Да, лучше, лучше, смотри на меня
Ибо я знаю, как отпустить
Я сделаю это, сделаю это сама
О нет, я пойду сама
Да, лучше, лучше, смотри на меня
Ибо я знаю, как отпускать
Итак, ясно, что я
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не подвожу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Покажу тебе, что ты теряешь
Теперь я лучше сама, сама
Я никогда не подвожу, диди
Теперь я покажу тебе, покажу тебе
Как я танцую, соло.
К слову, второй полуфинал Евровидения-2023 11 мая ведущая Юлия Санина ведет в компании тех же британок – Алиши Диксон и Ханны Веддингем. С последней у них получился патриотический сине-желтый образ. Какой образ был у Юлии Саниной на Евровидении-2023 – смотрите здесь.