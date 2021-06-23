Перевидана пісня з'явилась на ютуб-каналі Положинського ще 16 червня – у роковини смерті його загиблої подруги. Але про саму пісню та виконавицю колишній лідер гурту "Тартак" розповів лише 22 червня. В ефірі шоу "Селекція” на "Радіо Промінь" артист розповів чому повернувся до тієї історії.

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Чому Положинський перевидав пісню

16 червня 2011 року Таня загинула в страшній аварії на Столичному шосе в Києві. На той момент ми вже були просто друзями, вона збиралася виходити заміж. І час від часу ми спілкувалися, обмінювалися якимись життєвими новинами, враженнями. А до того в нас були дуже близькі стосунки, дуже серйозні близькі стосунки. І от десь приблизно в час розквіту цих стосунків я написав і подарував для Тані пісню,

– поділився Положинський.

За його словами, дівчина не була відомою артисткою і на той час співала в якійсь дівочій групі. Але вона завжди мріяла про велику сцену і сольну кар'єру. У цей час Положинський як продюсер випустив збірку ліричних пісень під назвою "По-Вільно", куди увійшла записана Танею пісня "Можливо" та інші 16 композицій. У 10 роковини смерті Олександр вирішив символічно перевидати пісню та оновити її звучання, з чим допоміг Роман Сорока, який займається зведенням пісень проєкту "Був'є". А для "кліпу" Положинський відібрав фотографії Тетяни, аби слухачі побачили красу покійної дівчини.

"Підбирав фотографії, які показували різноманітні Таніні емоції. Ну, і, звісно, велику її красу. Бо Таня була не тільки дуже світлою і доброю людиною, а й дуже гарною дівчиною", – додав Олександр Положинський.

Тетяна Канюка – Можливо: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Слухачі Положинського у коментарях в ютубі зазначили, що пам'ятають пісню Тетяни і давно її слухають, тому оновлена версія приємно їх вразила. Чимало користувачів також зазначило, що Тетяна мала неймовірну вроду, а почуття Положинського, схоже, досі не зникли навіть через 10 років: