Переизданная песня появилась на ютуб-канале Положинского еще 16 июня – в годовщину смерти его погибшей подруги. Но о самой песне и исполнительнице бывший лидер группы "Тартак" рассказал лишь 22 июня. В эфире шоу "Селекция” на "Радіо Промінь" артист рассказал почему вернулся к той истории.

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Почему Положинский переиздал песню

16 июня 2011 года Таня погибла в страшной аварии на Столичном шоссе в Киеве. На тот момент мы уже были просто друзьями, она собиралась выходить замуж. И время от времени мы общались, обменивались какими-то жизненными новостями, впечатлениями. А до того у нас были очень близкие отношения, очень серьезные близкие отношения. И вот где-то примерно во время расцвета этих отношений я написал и подарил для Тани песню,

– поделился Положинский.

По его словам, девушка не была известной артисткой и в то время пела в какой-то девичьей группе. Но она всегда мечтала о большой сцене и сольной карьере. В это время Положинский как продюсер выпустил сборник лирических песен под названием "По-Вільно", куда вошла записанная Таней песня "Можливо" и другие 16 композиций. В 10 годовщину смерти Александр решил символически переиздать песню и обновить ее звучание, с чем помог Роман Сорока, который занимается сведением песен проекта "Бувье". А для "клипа" Положинский отобрал фотографии Татьяны, чтобы слушатели увидели красоту покойной девушки.

"Подбирал фотографии, которые показывали разнообразные Танины эмоции. Ну, и, конечно, великую ее красоту. Потому что Таня была не только очень светлым и добрым человеком, но и очень хорошей девушкой", – добавил Александр Положинский.

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Реакция сети

Слушатели Положинского в комментариях в ютубе отметили, что помнят песню Татьяны и давно ее слушают, поэтому обновленная версия приятно их поразила. Многие пользователи также отметили, что Татьяна имела невероятную красоту, а чувства Положинского, похоже, до сих пор не исчезли даже через 10 лет: