Полегшу життя журналістам, – Сергій Притула поділився, чи стане ведучим Нацвідбору Євробачення

Український телеведучий Сергій Притула впродовж багатьох років був незмінним ведучим Національного відбору Євробачення на телеканалі "СТБ". Але тепер конкурс транслюватиме лише Суспільне мовлення, тому Притула заявив, що не буде більше причетним до події.

Напередодні ресурс MUZVAR назвав чотирьох ймовірних кандидатів на проведення Національного відбору Євробачення 12 лютого. Серед них назвали Тімура Мірошниченка, Машу Єфросиніну, Сергія Притулу та Злату Огнєвіч. Остаточних ведучих обіцяють оголосити згодом.

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І щоб не розбурхувати уяву своїх фанатів та глядачів відбору, Притула 21 січня сам вирішив спростувати усі здогадки. На його думку, Суспільне має власні обличчя, тому він не буде претендувати на місце ведучого.

Щоб трохи полегшити життя журналістам і єврофанам, даю інформацію від першоджерела. Я не планував і не планую долучатись до Нацвідбору ЄБ-2022! Те, чим я зараз переймаюсь – це масштабування своїх волонтерських потуг на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії, – пояснив Притула.

Він додав, що залишається вірним своєму холдингу, де працює, а саме – StarLightMedia. Він переконаний, що Суспільне мовлення має кого представити на Нацвідборі як ведучого, тому бажає йому чи їй успішного проведення конкурсу.



Сергій Притула не буде ведучим на Нацвідборі Євробачення-2022 / Фото з інстаграму шоумена

Повний текст публікації Сергія Притули:

"У мережі вже другий день жваво обговорюються кандидатури ведучих/ведучого чергового національного відбору Євробачення. Серед потенційних кандидатур фігурує і моє прізвище.

Щоб трохи полегшити життя журналістам і єврофанам, даю інформацію від першоджерела. Я не планував і не планую долучатись до Нацвідбору ЄБ-2022! Те, чим я зараз переймаюсь – це масштабування своїх волонтерських потуг на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії.

Зрештою, я працюю у холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів Нацвідборів. Як частинка колективу, який творив музичну історію України і привів мене до нагороди "Телетріумф" у номінації "Ведучий/ведуча музичної програми/концерту/церемонії", я залишуся разом із нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі!

Суспільне має власні обличчя! І незалежно від того, хто стане ведучим Нацвідбору, я зичу колезі/колегам успіху і натхнення для проходження цього доволі складного прямоефірного випробування!".

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