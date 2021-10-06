Поламані квіти й викинуті кросівки: чоловік Кухар розповів про "італійську" сварку з дружиною

Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов розповів про одну з емоційних сварок з дружиною. Танцівник поділився, що в той день він поламав квіти від фана балерини, а вона викинула його кросівок.

Український танцівник Олександр Стоянов близько 12 років перебуває у стосунках з примою-балериною та суддею "Танців з зірками". За цей час у пари не раз виникали конфлікти. Сам Олександр називає свою сім'ю "італійською".

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Одна зі сварок Стоянова та Кухар

Хореограф розповів, що одного разу він залишив качан від з'їденого яблука на столі. Це й стало приводом для конфлікту.

Тут заходить Катя. І така: "Що це?! Викинь". Її це дратує, це її улюблений стіл,

– зауважив чоловік.

Олександр у відповідь дружині розчавив качан, забруднивши стіл. Натомість балерина забруднила недогризком нові кросівки чоловіка. "Я сказала: викинь", – заявила тоді Кухар. На цьому сварка пари не закінчилась. Стоянов побачив троянди Катерини від шанувальника і почав ламати їх одну за одною.

Вона не витримує, хапає кросівок і через вікно його. Я встаю, беру її кросівок і у вікно. "Біжи", – кажу. Вона говорить: "Усе, ти мене дістав!"

– поділився деталями артист.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Після цього Олександр Стоянов зібрав речі та поїхав до готелю. Вже в номері почув дзвінок. Так і примирилося подружжя.

"Дзвінок від Каті. Вона ж спати не може без мене: "Ти де?". Я такий: "У готелі". Вона: "Приїхати не хочеш?" – "Їду"", – розповів танцівник.

Зазначимо, Олександр Стоянов і раніше розповідав, що його дружина "вміє виносити мозок". Та попри це він зауважував, яка вона турботлива та дбайлива. Артист натомість допомагає Катерині Кухар з домашніми справами: "Я роблю її життя, її побут значно легшим. Я допомагаю, щоб вона не витрачала час на те, що їй не треба".