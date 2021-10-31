Поки Осадча в Берліні: Юрій Горбунов вперше засвітив обличчя молодшого сина
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Багатодітна мама Катя Осадча відправилась на зйомки в Берлін. У Києві з синами залишився зірковий батько Юрій Горбунов. Він показав, як справляється з двома малюками й вперше засвітив обличчя молодшого Данила.
Подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова досить відверте з публікою, однак лише в тих аспектах, які стосуються їх самих. Рідних і синів вони старанно приховують від журналістів і камер.
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Обличчя старшого Івана пара не показувала, аж поки йому не виповнилося 3 роки. Та ж історія могла повторитися з молодшим Данилом, якби не шоумен. У своєму профілі з мільйонною аудиторією він поширив домашній кадр, на якому засвітив риси 2-місячного малюка.
Юрій Горбунов показав, як перед від'їздом на генеральний прогін 9 випуску "Танців з зірками" годував Данила з пляшечки. У цьому йому допомагав 4-річний Іван. Зіркового тата з синами сфотографували так, що в кадр потрапило обличчя крихітки.
Тато аж очі заплющив від радості. Моя неділя перед виходом з дому на "Танці",
– підписав Юрій Горбунов.
Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму шоумена
За лічені години зворушливе фото набрало майже 15 тисяч лайків. Одні фани засипали Горбунова компліментами та приємними побажаннями. Інші ж зауважили, що він засвітив обличчя сина Данила, який схожий на Катю Осадчу:
- "Івана до трьох років не показували, а Данила вже можна";
- "Старший синочок схожий на тата, менший – на маму";
- "Як приємно дивитись на такого батька й милих синочків";
- "Божих благословінь вашій дружній родині";
- "Молодець, приклад для багатьох";
- "Яка радість! Батьківська любов і надія".