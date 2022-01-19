18 та 19 січня православні та греко-католики в Україні відзначають Другий святвечір та Богоявлення або Водохреще. Відомі українські зірки також святкують завершення різдвяних свят і вітають фанів.

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Українські зірки вітають з Водохрещем

Юрій Горбунов і Катя Осадча

Подружжя відсвяткувало Водохреще у гостях у сім'ї Джуринських. Там вони спостерігали за виступом Олега Скрипки та гурту KAZKA.

Христос хрещається! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові й злагоди вашим родинам,

– побажала Катя Осадча.

Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірок

Ірина Федишин

Співачка провела Щедрий вечір у колі сім'ї. Вона показала святкове фото у вишиванці та з пампухами й дідухом.

Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я!

– написала зірка.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму зірки

Сергій Бабкін

Артист традиційно скупався у крижаній воді та зробив фото. "З Хрещенням, дорогі! Міцної віри, кришталево чистих думок, барвистості у всіх ваших проявах! Будьте здорові!" – написав Бабкін.



Сергій Бабкін / Фото з інстаграму зірки

Сніжана Бабкіна

Дружина музиканта сфотографувалась оголеною на снігу.

З Хрещенням, любі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, здоров'я міцного вам та вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!

– привітала Сніжана.



Сніжана Бабкіна / Фото з інстаграму Бабкіної

Руслана

Переможниця Євробачення привітала зі святом та продемонструвала, як обливається крижаною водою. Руслана зізналась, що таку процедуру робить не лише 19 січня, але кожного дня.

Іванна Онуфрійчук

Водохреще телеведуча святкує у Кенії. Там вона проводить час з чоловіком на африканському сафарі. Однак зірка не забула привітати фанів у сторіз.



Онуфрійчук привітала зі святом / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Решетник

Дружина телеведучого Григорія Решетника провела час з сім'єю у Щедрий вечір. В інстаграмі вона опублікувала фото синів.

Решетники вітають вас зі святом. Сьогодні, напередодні Водохреща, ми святкуємо Другий Святвечір. Ну все… Тепер точно зимові свята підійшли до свого завершення,

– поділилась Христина Решетник.



Сини Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник

Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу "Мастер Шеф" та шеф-кухар вперше у житті пірнув в ополонку та поділився враженнями. Він заявив, що це невимовний досвід.

"Бажання зрозуміти, чому ця традиція така важлива для українців, у чому її сенс і як на це можна погодитися, взяло гору. Фактично, ти пірнаєш у холодну воду, а за відчуттями – тисяча кинджалів пронизують тебе і приходить очищення. Фізичне, духовне, ніби новий "ти" виходить із води, а старі думки, бажання та образи залишаються там, у полоні холоду та льоду. Це було так шокуюче і так швидко, що я просто заплутався у власних руках", – розповів Ектор.

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Євгенія Власова

Співачка привітала прихильників та поділилась своїми думками у свято.

"Упевнена, що чим ти старший, тим важливіше розуміти, що приходити в життя одне одного важливо з розуміння, що я хочу дати. Увагу, турботу, тепло, радість, кохання тощо. Це стосується як чоловіків, так і жінок рівною мірою… З Хрещенням, друзі! Прекрасний час! Наповнюйтесь і наповнюйте світлом, радістю, любов'ю! Миру та добра, вам та вашим сім'ям!" – написала Власова.



Євгенія Власова / Фото з інстаграму зірки