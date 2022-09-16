Серед 500 VIP-гостей: Олену Зеленську запросили на похорон Єлизавети ІІ
Джерело:The Sun
У понеділок, 19 вересня, у Лондоні відбудеться похорон Єлизавети ІІ. На службу запросили глав держав і високопоставлених осіб. Серед 500 VIP-гостей є перша леді Олена Зеленська.
У той час як російський диктатор владімір путін опинився у чорному списку, від України на похорон Єлизавети ІІ поїде дружина президента Олена Зеленська. Вона приєднається до світових лідерів і високих гостей.
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Олену Зеленську запросили на похорон Єлизавети ІІ
Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в умовах ізоляції росії. Британія є одним з найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги,
– йдеться в джерелі.
Ймовірно, глави держав і перша леді України прибудуть до Лондона цих вихідних і спочатку віддадуть свою шану Її Величності, відвідавши Вестмінстерський палац.
Ввечері напередодні похорону, 18 вересня, король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла влаштують для іноземних VIP-гостей прийом у Букінгемському палаці. Це буде найбільше зібрання світових лідерів у сучасній історії та перша офіційна подія в палаці після візиту Дональда Трампа три роки тому.
До речі, на похороні Єлизавети ІІ будуть присутні члени королівських родин з усієї Європи:
- король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією;
- король Бельгії Філіп І з королевою Матильдою;
- король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія;
- король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою.
Крім того, очікується, що до Лондона прибуде імператор Японії Нарухіто. Це буде його перша закордонна поїздка після вступу на престол у травні 2019 року.