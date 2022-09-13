Щоб віддати шану королеві: тисячі людей в Единбурзі провели ніч у черзі

Покійна Єлизавета II зараз спочиває у соборі Святого Джайлза в Единбурзі. Тисячі людей вночі стояли у довжелезній черзі, щоб змогти попрощатися з Її Величністю.

12 вересня в Единбурзі розпочалася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II. Там королеви пробуде лише добу, тому всі охочі віддати шану Її Величності готові годинами стояти в черзі.

До теми Король Чарльз III очолив процесію за труною Єлизавети II: в Единбурзі прощаються з королевою

Тисячі людей прощаються з королевою Єлизаветою II в Единбурзі

Довга черга до собору вишикувалася у центрі старого міста. Люди чекали від п'яти до семи годин, щоб пройти повз труну з покійною Єлизаветою II. Вони говорили про те, що важливо пережити історичний момент і віддати шану королеві.

Віцеспікер Палати лордів лорд Ян Дункан сказав, що така величезна кількість людей є "надзвичайним виливом поваги, горя та вшанування надзвичайної жінки". Влада очікує, що вдень 13 вересня охочих попрощатися з королевою буде ще більше.

Оскільки на вулиці вже досить холодно, звечора спеціально привезли мікроавтобуси, де можна було посмакувати гарячими напоями, булочками. А також вздовж черги стояли туалети й пункти з водою.

Що буде після привезення тіла Єлизавети II до Лондона

Труну з тілом королеви мають привезти до Лондона 13 вересня о 20:00. Біля Букінгемського палацу її зустрінуть король Чарльз III та королева-консорт Камілла.

14 вересня розпочнеться прощання з королевою у Вестмінстерському абатстві. Воно триватиме до неділі, 18 вересня.

Похорон Її Величності відбудеться 19 вересня. Для всієї країни це буде "День національної жалоби". Опівдні по всій країні пройде двохвилинне мовчання.

Поховають Єлизавету II поруч з чоловіком – принцом Філіпом у каплиці Святого Георгія.

Більше про це тут Похорон Єлизавети II: як все пройде, коли її повезуть з Единбурга