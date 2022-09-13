Щоб віддати шану королеві: тисячі людей в Единбурзі провели ніч у черзі
Джерело:The Guardian
Покійна Єлизавета II зараз спочиває у соборі Святого Джайлза в Единбурзі. Тисячі людей вночі стояли у довжелезній черзі, щоб змогти попрощатися з Її Величністю.
12 вересня в Единбурзі розпочалася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II. Там королеви пробуде лише добу, тому всі охочі віддати шану Її Величності готові годинами стояти в черзі.
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Тисячі людей прощаються з королевою Єлизаветою II в Единбурзі
Довга черга до собору вишикувалася у центрі старого міста. Люди чекали від п'яти до семи годин, щоб пройти повз труну з покійною Єлизаветою II. Вони говорили про те, що важливо пережити історичний момент і віддати шану королеві.
Віцеспікер Палати лордів лорд Ян Дункан сказав, що така величезна кількість людей є "надзвичайним виливом поваги, горя та вшанування надзвичайної жінки". Влада очікує, що вдень 13 вересня охочих попрощатися з королевою буде ще більше.
Оскільки на вулиці вже досить холодно, звечора спеціально привезли мікроавтобуси, де можна було посмакувати гарячими напоями, булочками. А також вздовж черги стояли туалети й пункти з водою.
Що буде після привезення тіла Єлизавети II до Лондона
- Труну з тілом королеви мають привезти до Лондона 13 вересня о 20:00. Біля Букінгемського палацу її зустрінуть король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
- 14 вересня розпочнеться прощання з королевою у Вестмінстерському абатстві. Воно триватиме до неділі, 18 вересня.
- Похорон Її Величності відбудеться 19 вересня. Для всієї країни це буде "День національної жалоби". Опівдні по всій країні пройде двохвилинне мовчання.
- Поховають Єлизавету II поруч з чоловіком – принцом Філіпом у каплиці Святого Георгія.
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