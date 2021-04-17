Похорон принца Філіпа у Лондоні: онлайн-трансляція

Британський принц Філіп, чоловік Єлизавети II, помер 9 квітня 2021 року. Рівно через тиждень, 17 квітня, герцогу Единбурзькому влаштували похорон згідно з його останніми побажаннями. Церемонія прощання відбудеться у каплиці Святого Георгія, а поховають чоловіка у Королівській усипальниці.

Похорон чоловіка королеви Єлизавети ІІ – не державний, а "церемоніальний королівський". Хоча, згідно зі статусом, принц Філіп має право на державний похорон, як це було у випадку із матір'ю Єлизавети II, або принцесою Діаною, але таким було бажання самого покійного принца. Також тут вплинула і пандемія коронавірусу, у зв'язку з якою королівська сім'я таким чином унеможливила скупчення британців.

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Принц Філіп бажав, аби прощання з ним було "без галасу" і більше військовим, з приватною службою в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Похорон принца Філіпа у Лондоні

14:45 – труну принца Філіпа винесуть із Віндзорського замку; члени королівської сім'ї підуть до каплиці пішком, а королева під'їде автомобілем окремо;

– труну принца Філіпа винесуть із Віндзорського замку; члени королівської сім'ї підуть до каплиці пішком, а королева під'їде автомобілем окремо; 14:53 – труну занесуть до каплиці Святого Георгія; на вході стоятимуть почесна варта і оркестр Стрілецького полку, які виконають державний гімн; згодом до сім'ї вийде архієпископ Кентерберійський;

– труну занесуть до каплиці Святого Георгія; на вході стоятимуть почесна варта і оркестр Стрілецького полку, які виконають державний гімн; згодом до сім'ї вийде архієпископ Кентерберійський; 15:00 – після встановлення труни з принцом Філіпом розпочнеться панахида: водночас по всій країні пройде хвилина мовчання;

– після встановлення труни з принцом Філіпом розпочнеться панахида: водночас по всій країні пройде хвилина мовчання; після служби принца Філіпа похоронять у Королівській усипальниці.

Похорон принца Філіпа: онлайн-трансляція

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Варто додати, що на похороні у церкві дозволено бути не більше 30 членам королівської родини. Всі інші в цей час повинні перебувати на вулиці. Похорон принца Філіпа буде приватним, лише для сім'ї, але його зможуть побачити по телебаченню.

Хто буде присутній на похороні: