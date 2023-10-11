Монатік, Зібров, Павлік, "Кролики": хто з відомих осіб прийшов на похорон Ніни Матвієнко

Сьогодні Україна прощається з легендарною артисткою Ніною Матвієнко. Багато людей прийшло провести співачку в останню путь. Серед присутніх помітили зірок шоу-бізнесу та політиків.

Прощання з Матвієнко у Києві мало закінчитися о 13:00. Проте через велику чергу шанувальників та друзів співачки, які прийшла до Національної Філармонії, прощання продовжили, передає 24 Канал.

Цікаво Я відчуваю її присутність, – Тоня Матвієнко вперше прокоментувала смерть матері

Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко

Чи не вперше після смерті мами з'явилася на публіці донька артистки Тоня Матвієнко. Вона стояла біля труни Ніни Митрофанівни разом з чоловіком Арсеном Мірзояном і татом, художником Петром Гончаром.



Тоня Матвієнко на похороні мами / Фото Telegraf

Попрощатися з народною артисткою прийшло багато відомих зірок. Зокрема, до Національної Філармонії прийшли:

артист Павло Зібров,

народна артистка України Валентина Ковальська,

співак Олег Скрипка,

співак Віктор Павлік,

співак Монатік,



Монатік прийшов на прощання з Ніною Матвієнко / Фото Telegraf

учасники дуету "Кролики" – Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко,

вокаліст ТНМК "Фоззі",

співак Влад Дарвін,

ведучий Анатолій Анатоліч,

хореограф Дмитро Дікусар та Амадор Лопес,

народна артистка України Раїса Недашківська,

режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко,

актор-військовий Олексій Тритенко,

артист Володимир Гришко тощо.

Віддати шану легендарній співачці прийшов також український поет та композитор, артист Юрій Рибчинський, який писав пісні для Ніни Матвієнко.

Помітили на прощанні і політиків. Зокрема, похорон Матвієнко відвідав мер Києва Віталій Кличко та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.



Кличко на прощанні з Ніною Матвієнко / Фото Telegraf

Померла Ніна Матвієнко: коротко