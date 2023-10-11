Що гумористи роблять в Україні – невідомо. Раніше вони підтримували тези кремлівської пропаганди та знімалися на російському каналі.

Цікаво Я відчуваю її присутність, – Тоня Матвієнко вперше прокоментувала смерть матері

Українці припускали, що учасники дуету "Кролики" виїхали з країни. Але, схоже, артисти-зрадники залишилися у Києві. 11 жовтня Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко неочікувано з'явилися на прощанні з Ніною Матвієнко у столиці України.

Зрадників помітили біля Національної Філармонії України. Гумористи вирішили провести в останню путь народну артистку України.



Данилець та Мойсеєнко з дуету "Кролики" на похороні Матвієнко / Фото "Музвар"

Що відомо про скандальний дует "Кролики"