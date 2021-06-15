Похорон Григорія Чапкіса: дата й місце прощання з легендарним танцівником

Знаменитий український танцівник і хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Публічна церемонія прощання з легендою відбудеться в п'ятницю, 18 червня. Подробиці дізнавайтеся нижче.
Деталі похорону Григорія Чапкіса повідомив його зірковий син Грег, який з сім'єю мешкає в США, однак, очевидно, прилетить до України, аби попрощатися з батьком. Так, відкрита церемонія відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів з 11 до 13 години.
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Танцівника поховають на Байковому кладовищі, а для близьких влаштують поминальний обід. Ймовірно, на ньому зберуться представники українського шоу-бізнесу – судді та учасники проєкту "Танці з зірками", інші знаменитості, які тісно товаришували з Григорієм Чапкісом.
Григорій Чапкіс: де і коли відбудеться похорон / Фото з інстаграму Грега Чапкіса
Що відомо про смерть Григорія Чапкіса
- Легендарний український танцюрист помер ввечері 13 червня після того, як взимку кілька разів потрапляв до лікарні через запалення легенів.
- Знаменитий син хореографа Грег стверджує, що причиною смерті батька став поважний вік. Йому був 91 рік. Нащадок Григорія Чапкіса, який останні місяці часто навідувався до України, заявив, що в тата "все почало відмовляти".
- Танцівник товаришував з багатьма представниками шоу-бізнесу, тому його смерть досі коментують зірки. Влад Яма, Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Олена Шоптенко, Леся Нікітюк та інші висловлюють співчуття та наголошують, що Чапкіс був прикладом для всіх і зробив величезний внесок в розвиток українського танцю. На смерть хореографа відреагував і президент Зеленський. Він зізнався, що ніколи не забуде Григорія Чапкіса.