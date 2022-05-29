Подякуйте за День Києва: Притула попросив "не забувати тих, рвав ворога на шматки"

Український волонтер Сергій Притула з початку війни перебуває у Києві та волонтерить для потреб ЗСУ. Чоловік привітав усіх жителів Києва зі святом, але попросив подякувати ще тим, хто ціною власного життя і здоров'я зберіг місто у час війни.

Всі кияни 29 травня цього року відзначають одне з улюблених свят – День Києва. Жителі міста вкотре зізнаються у любові рідним вулицям та місцям, де провели свої найщасливіші миті. А ще – цього року Київ відзначає маленький ювілей – 1540 років з дня заснування.

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Сергій Притула каже, що соціальні мережі рясніють "безліччю красивих фото та відео столиці, змістовних привітань і зізнань у любові до нашого неймовірного міста каштанів та сирен повітряної тривоги". Він додає, що це правильно, бо Київ вартий любові і доброго слова. Але є одне "але".

Але… Вітаючи Київ, не забувайте дякувати тим, хто вгризався в землю і рвав ворога на шматки! Хто ціною власних життів зупинив ті, неосяжної довжини, колони бронетехніки! Хто засадив "кацапам" осикового кілка і заставив драпати з такою швидкістю, що потім ще 1,5 місяця відсталих поодиноких "ваньок", а то й цілими загонами, діставали по підвалах чи відстрілювали у лісах на Поліссі! – наголосив Притула.

"Вітаючи Київ не забувайте подякувати Бородянці, Іванкову, Мощуну, Бучі, Ірпеню, Макарову, Гостомелю та багатьом іншим містечкам та селам, які допомогли врятувати столицю!", – додав волонтер і сказав, що під час боїв за Київ через його волонтерський штаб пройшли тисячі захисників: від батальйонів ТрО до загонів ГУР МО, від підрозділів ССО до Нацгвардії, від прикордонників до "Азову", артилерія і авіація, піхота і спецура, зв'язківці і аеророзвідка.



Сергій Притула з військовим із 72 бригади / Фото з фейсбуку волонтера

"Хочу подякувати усім, хто зберіг наш Київ. Хто залишився у місті і взяв зброю до рук! Хто з‘їжджав танком з платформи на залізниці і одразу відправлявся в бій! Хто вселив у нас віру у реальність майбутньої Перемоги!!! Друзі, кияни, побачите сьогодні на вулиці людину в пікселі – подякуйте за День Києва! Вшануйте свято у той спосіб, що закинете трохи грошей волонтерам, які допоможуть Армії боронити та звільняти інші українські міста та села!" – пише Притула.

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Заразом волонтер попросив подякувати 72 окремій механізованій бригаді та допомогти фінансово для закупівлі різного спорядження. Також Сергій Притула нагадав про аукціон-розіграш рожевої панами та трофею Євробачення-2022, який завершиться вже сьогодні ввечері 29 травня. Кому дістанеться кубок Kalush Orchestra – дізнаємось згодом.