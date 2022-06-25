Подякували Джонсону та заспівали Stefania: Kalush Orchestra виступили на Glastonbury

Переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra виступив на наймасштабнішому музичному фестивалі Великої Британії – Glastonbury. Артисти заспівали Stefania та подякували Борису Джонсону, який з першого дня війни підтримує Україну.

Український колектив запалив сцену Великої Британії. На Glastonbury приїхали люди з різних куточків світу. Вони змогли наживо почути Kalush Orchestra, які після Євробачення-2022 стали надзвичайно популярними в Європі.

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Kalush Orchestra виступили на Glastonbury-2022

Колектив виступив на Truth Stage у ніч із 24 на 25 червня. Зауважимо, що на цій сцені також виступала володарка Греммі – всесвітньо відома співачка Біллі Айліш. Концерт запальних українців тривав годину. За цей час Kalush Orchestra презентували 13 пісень, 12 з яких написали лише за 10 днів. У фіналі виступу на численні прохання публіки гурт запалив виконанням пісні Stefania, з якою виграв Євробачення-2022. Глядачі підняли вгору жовто-блакитні прапори.

Kalush Orchestra на Glastonbury-2022: дивіться відео онлайн

Також гурт подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який підтримує проведення Євробачення-2023 в Україні. Зазначимо, що 23 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, в якій повідомила, що через війну Євробачення наступного року проведуть не в Україні.

Які українські артисти виступлять на Glastonbury-2022