Подякували Джонсону та заспівали Stefania: Kalush Orchestra виступили на Glastonbury
Джерело:Sky News
Переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra виступив на наймасштабнішому музичному фестивалі Великої Британії – Glastonbury. Артисти заспівали Stefania та подякували Борису Джонсону, який з першого дня війни підтримує Україну.
Український колектив запалив сцену Великої Британії. На Glastonbury приїхали люди з різних куточків світу. Вони змогли наживо почути Kalush Orchestra, які після Євробачення-2022 стали надзвичайно популярними в Європі.
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Kalush Orchestra виступили на Glastonbury-2022
Колектив виступив на Truth Stage у ніч із 24 на 25 червня. Зауважимо, що на цій сцені також виступала володарка Греммі – всесвітньо відома співачка Біллі Айліш. Концерт запальних українців тривав годину. За цей час Kalush Orchestra презентували 13 пісень, 12 з яких написали лише за 10 днів. У фіналі виступу на численні прохання публіки гурт запалив виконанням пісні Stefania, з якою виграв Євробачення-2022. Глядачі підняли вгору жовто-блакитні прапори.
Kalush Orchestra на Glastonbury-2022: дивіться відео онлайн
Також гурт подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який підтримує проведення Євробачення-2023 в Україні. Зазначимо, що 23 червня Європейська мовна спілка опублікувала заяву, в якій повідомила, що через війну Євробачення наступного року проведуть не в Україні.
Які українські артисти виступлять на Glastonbury-2022
- Ще однією українською зіркою, яка запалить сцену Glastonbury-2022 стане переможниця Євробачення-2016 Джамала. Вона виступить у ніч з 25 на 26 червня на сцені Toad Hall. Артистка вже прибула до Великої Британії та відвідала територію фестивалю. Наразі виконавиця не знає, чи вдасться її музикантам приїхати на фестиваль.
- Етногурт "ДахаБраха" виступить на головній сцені фестивалю Pyramid Stage, де до цього ніколи не виступали українські виконавці. До колективу приєднається й Джамала.
- Електро-фольк гурт Go_A, який здобув світову популярність завдяки Євробаченню-2021, заспіває на локації John Peel Stage. Колектив розпочав світове турне 2022 – 2023. У Лондоні Go_A виступлять на декількох локаціях.