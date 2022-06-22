Про те, що переможці Євробачення-2022 візьмуть участь у Glastonbury-2022 стало відомо лише за день до початку фестивалю, 21 червня. Безумовно, Kalush Orchestra не міг не прокоментувати цю новину.

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Kalush Orchestra серед учасників Glastonbury-2022

Ааа, Kalush Orchestra вперше виступатимуть на легендарному фестивалі Glastonbury в Британії. Ви можете це уявити?

– емоційно висловився гурт.

"Українські переможці Євробачення зіграють своє перше в історії шоу у Великій Британії на Truth Stage у п'ятницю ввечері", – анонсували представники Glastonbury в інстаграмі.

Так, 24 червня Kalush Orchestra запалить сцену разом з DJ Chris Tofu, Fizzy Gillespie, Dub War та іншими світовими музикантами. Виступ реп-гурту триватиме цілу годину – з 01:10 до 02:10. Увесь цей час меломани з різних куточків планети насолоджуватимуться україномовними треками, адже хлопці співають лише рідною мовою.

Kalush Orchestra виступить на Glastonbury-2022 / Фото з телеграм-каналу гурту

Хто з українських зірок виступить на Glastonbury-2022

Переможниця Євробачення-2016 Джамала вийде на сцену Toad Hall в суботу, 25 червня – з 02:00 до 03:00.

вийде на сцену Toad Hall в суботу, 25 червня – з 02:00 до 03:00. Електро-фольк гурт Go_A , який здобув світову популярність завдяки Євробаченню-2021, заспіває на локації John Peel Stage теж у суботу – з 11:30 до 12:15.

, який здобув світову популярність завдяки Євробаченню-2021, заспіває на локації John Peel Stage теж у суботу – з 11:30 до 12:15. Етногурт ДахаБраха виступить на головній сцені Pyramid Stage в неділю, 26 червня – з 12:45 до 13:30.