Украинский коллектив зажег сцену Великобритании. На Glastonbury приехали люди из разных уголков мира. Они смогли вживую услышать Kalush Orchestra, которые после Евровидения-2022 стали очень популярными в Европе.
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Kalush Orchestra выступили на Glastonbury-2022
Коллектив выступил на Truth Stage в ночь с 24 на 25 июня. Отметим, что на этой сцене также выступала обладательница Грэмми – всемирно известная певица Билли Айлиш. Концерт зажигательных украинцев длился час. За это время Kalush Orchestra представили 13 песен, 12 из которых написали всего за 10 дней. В финале выступления по многочисленным просьбам публики группа зажгла исполнением песни Stefania, с которой выиграла Евровидение-2022. Зрители подняли вверх желто-голубые флаги.
Kalush Orchestra на Glastonbury-2022: смотрите видео онлайн
Также группа поблагодарила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который поддерживает проведение Евровидения-2023 в Украине. Отметим, что 23 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, в котором сообщил, что в результате Евровидения в следующем году проведут не в Украине.
Какие украинские артисты выступят на Glastonbury-2022
- Еще одной украинской звездой, которая зажжет сцену Glastonbury-2022, станет победительница Евровидения-2016 Джамала. Она выступит в ночь с 25 на 26 июня на сцене Toad Hall. Артистка уже прибыла в Великобританию и посетила территорию фестиваля. Пока исполнительница не знает, удастся ли ее музыкантам приехать на фестиваль.
- Этногруппа "Дахабраха" выступит на главной сцене фестиваля Pyramid Stage, где до этого никогда не выступали украинские исполнители. К коллективу присоединится и Джамала.
- Электро-фольк группа Go_A , получившая мировую известность благодаря Евровидению-2021, споет на локации John Peel Stage. Коллектив начал мировое турне 2022-2023. В Лондоне Go_A выступят на нескольких локациях.